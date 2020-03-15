Дзержинск, Нижегородская область, , 16:14 — REGNUM Департамент образования Дзержинска с 16 марта разрешает свободное посещение школ из-за коронавируса. Об этом сообщает администрация города.

Ученики могут воспользоваться правом на свободное посещение с письменного заявления родителей или законных представителей. Для таких детей будет временно организовано обучение в дистанционной форме.

В то же время образовательные организации будут работать в штатном режиме.

«Причин для полного перехода на дистанционную форму обучения в округе нет», — считают в департаменте.

Между тем для родителей школьников проводится опрос о необходимости полного перехода школ на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в регионе был подтвержден 6 марта, заболевшая незадолго до этого вернулась из Милана и обратилась за медицинской помощь с симптомами ОРВИ.