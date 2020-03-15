Киев, , 16:00 — REGNUM Железнодорожное сообщение с Польшей полностью приостановили власти Украины. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба компании компании «Украинские железные дороги» (УЖД).

Пассажирское железнодорожное сообщение было полностью приостановлено между Украиной и Польшей в связи с угрозой распространения коронавируса. Отменён ряд поездов, некоторым поездам ограничены маршруты следования.

Полностью отменены поезда, следовавшие по маршруту Киев — Варшава, Перемышль — Львов, Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом Украины Владимиром Зеленским указа о закрытии государственной границы в связи с пандемией коронавируса. Для иностранных граждан граница будет закрыта с 16 марта, с 17 марта будет ограничено пассажирское сообщение.

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