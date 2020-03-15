Пенза, , 15:33 — REGNUM Министерство образования Пензенской области выступило с официальным заявлением, прокомментировав ситуацию о необходимости приносить медицинские маски в школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В медицинской маске

«В настоящее время необходимости приобретения медицинских масок родителями для передачи их в школы и детские сады нет», — говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что медицинские маски в необходимом количестве имеются в медицинских организациях, которые обслуживают учреждения образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одна из местных жительниц рассказала, что по распоряжению классного руководителя всех учеников обязал принести медицинские маски, которые будут подписаны и оставлены в классе в отдельном файле. При этом, рассылая распоряжение, учитель не уточнила, будут ли дети сидеть в таких масках на уроках.

Между тем, 15 марта стало известно о первом случае госпитализации жителя Пензы с подозрением на коронавирус. В регионе с 16 марта начнёт действовать режим повышенной готовности. Не исключается перспектива продления весенних каникул для школьников.

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