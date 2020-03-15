Киев, , 15:38 — REGNUM Премьер министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан Украины в связи с коронавирусом воздержаться не только от заграничных путешествий, но также от поездок между городами Украины. Об этом он заявил видеообращении, опубликованном на своем официальном telegram-канале 15 марта.

Читайте также: МАУ «взвинтила» цены на билеты для желающих вернуться «домой» на Украину

Шмыгаль отметил, что с полуночи 16 марта будут закрыты пункты пропусков на границе Украины, а с полуночи 17 марта будет закрыто пассажирское сообщение между Украиной и другими странами. В связи с чем глава украинского правительства призвал украинских граждан, которые пребывают за границей быстрее вернуться на Украину.

«Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины», — заявил он.

Читайте также: Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Как сообщало ИА REGNUM, украинские туристы в Египте были помещены на карантин в связи коронавирусом.