Куала-Лумпур, , 15:24 — REGNUM 190 новых случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы в Малайзии. Об этом 15 марта сообщает газета The Star, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

Большая часть новых случаев заражения коронавирусом связана с массовым религиозным мероприятием, проходившим в одной из мечетей страны.

Министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба заявил, что религиозное мероприятие происходило в мечети Джамик Петалинг с 27 февраля по 1 марта. За эти дни в мечети побывали до 16 тысяч человек.

Предполагается, что количество заразившихся коронавирусом во время этого религиозного мероприятия может оказаться значительно больше, чем уже выявлено. Адхам Баба обратился к верующим, присутствовавшим в мечети в указанные дни как можно скорее обратиться в местные отделения министерства здравоохранения для получения дальнейших инструкций.

На сегодняшний день в Малайзии число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 428 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Малайзии запрета на въезд в страну прибывающим из Южной Кореи, Ирана и Италии в целях предупреждения угрозы распространения коронавируса.

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