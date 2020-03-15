Париж, , 15:23 — REGNUM Руководство Европейского космического агентства (ЕКА) рекомендует всем сотрудникам перейти на режим удалённой работы с 16 марта, сообщил генеральный директор ЕКА Ян Вёрнер на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава ЕКА добавил, что сотрудникам агентства следует по возможности работать из дома до получения следующего уведомления. Ранее в марте ЕКА ограничили поездки сотрудников в зарубежные командировки из-за вспышки коронавируса.

Также в марте американское аэрокосмическое агентство NASA перевело на удалённый режим работу сотрудников двух центров, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом. В ЕКА не сообщается о выявленных случаях заболевания сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте руководство Роскосмоса и ЕКА приняло решение о переносе запуска миссии «ЭкзоМарс» с 2020 на 2022 год. Задержка миссии связана с необходимостью дообработки оборудования и программного обеспечения, а также с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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