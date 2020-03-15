Афины , , 15:19 — REGNUM 96 человек было арестовано полицией за нарушение карантина по коронавирусу в Греции. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба полиции.

С момента введения карантинных мер полиция проводит постоянные проверки их соблюдения гражданами в Греции. Всего с 12 марта в стране выявлен 91 случай нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Больше всего нарушителей было арестовано в регионе Аттика, здесь насчитывается 36 арестованных. В Западной Греции было выявлено и арестовано 19 нарушителей. Нарушившие карантин находились в парикмахерских, торговых центрах, кафе и прочих заведениях, на работу которых наложен временный запрет.

Проверки соблюдения мер, принятых для защиты жизни и здоровья населения, продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке с 14 марта по 14 апреля 18 видов деятельности в связи с пандемией коронавируса в Греции. В стране разрешено работать лишь аптекам, продуктовым магазинам, гостиницам и кафе, торгующим едой на вынос.

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