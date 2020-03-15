Анкара, , 15:19 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии, об этом 15 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, двое повстанцев погибли в столкновении с турецкими военными в районе проведения операции «Щит Ефрата», еще один был убит при попытке проникнуть на территорию проведения операции «Источник мира».

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, однако турецкие официальные службы стараются камуфлировать данный факт.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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