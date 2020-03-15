Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Производители электроники по всему миру могут последовать примеру Apple и временно закрыть свои официальные магазины из-за вспышки коронавируса, заявил аналитик Wedbush Securities Даниэль Айвз изданию Business Insider.

Компания Apple объявила о закрытии своих официальных магазинов во всём мире вечером 13 марта. Исключением стал только Китай, магазины Apple в котором, напротив, открылись 12 марта.

Китай является третьим по величине рынком сбыта для американской компании Apple, а также важнейшим поставщиком комплектующих. Эксперты считают, что подход Apple к деятельности в Китае может послужить примером и для других компаний.

Apple объявила о временном закрытии магазинов в Китае 7 февраля. После этого магазины временно открывались при снижении количества ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом, но позже вновь закрывались. Окончательное открытие всех магазинов Apple в Китае произошло 12 марта, после стабильного сокращения числа выявления новых случаев заражения.

Аналитик Wedbush Securities Даниэль Айвз объяснил, что Apple будет использовать такой же подход и в остальных странах. Он добавил, что решение о закрытии магазинов Apple во всех странах до 27 марта может послужить примером и для других компаний. Также эксперт предложил, что Apple успеет выпустить новый iPhone с поддержкой 5G до конца 2020 года, если цепочка поставок компании будет полностью восстановлена к началу мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта компания Apple ужесточила требования к связанным с коронавирусом приложениям в магазине App Store. Теперь такие приложения смогут размешать только медицинские или образовательные учреждения и организации.

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