Тегеран, , 15:14 — REGNUM Более ста человек скончались за прошедшие сутки от заболевания, вызванного коронавирусом, в Иране. Об этом 15 марта сообщает советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде в своём Twitter.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 1209 новых случаев заражения COVID-2019, количество летальных исходов составило 113. Таким образом, всего в Иране на сегодняшний день насчитывается 13 938 выявленных случаев заболевания коронавирусом, скончались от инфекции 724 человека.

Количество выздоровевших от заболевания на данный момент составляет 4590 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве президента Ирана Хасана Рухани к мировым лидером поспособствовать снятию американских санкций с Тегерана для эффективной борьбы с коронавирусом.

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