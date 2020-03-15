Минск, , 15:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии аргументировало отказ от закрытия границ, а также от введения карантина в образовательных учреждениях страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 15 марта сообщается на telegram-канале белорусского минздрава.

Отказ от закрытия границы в минздраве аргументировали тем, что после закрытия границы Белоруссия не будет запрещать въезд своим гражданам обратно в страну, что не сведет к нулю риск завоза инфекции. В связи с чем в минздраве напомнили, что из восьми «завезенных» в страну случаев заражения коронавирусом, семь были зафиксированы у граждан Белоруссии.

В минздраве также задались вопросом об эффекте от закрытия на карантин детских садов и школ, ввиду того, что дети болеют реже и среди данной категории заболевших не было зафиксировано летальных исходов. Кроме того, данная категория граждан часто болеет иными вирусными инфекциями. А так, как скорее всего, дети не будут сидеть дома сами в период карантина и с ними будут сидеть бабушки или дедушки, которые более уязвимы перед разного рода инфекционными заболеваниями, то риску для здоровья будут подвержены именно пожилые люди.

А закрытие высших и средних учебных заведений, по словам представителей минздрава, не приведет к тому, что учащиеся будут находиться дома или в общежитии и заниматься образованием. Часть из учащихся, как отметили в министерстве, разъедется по стране, часть будет посещать места общего пользования, а в общежитиях будут устраиваться «тусовки» с тесным общением между студентами.

Кроме того, в министерстве сообщили, что введение дополнительных ограничительных мероприятий не заставит граждан республики перестать посещать эпидемиологически неблагополучные страны и проходить мимо пунктов санитарно-эпидемиологического контроля при этом, а также — врать медработникам относительно обстоятельств заболевания.

«Перестаньте паниковать и распространять бредовые слухи. Давайте быть добрее друг к другу! И, главное, вспомните, что в первую очередь сам человек несет ответственность за свое здоровье и свою жизнь и может влиять на здоровье своих близких. И, что только при наличии совместных скоординированных действий населения и и системы здравоохранения мы можем добиться больших успехов», — отметили в министерстве здравоохранения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии были временно отменены все массовые мероприятия с международным участием.

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