Москва, , 14:13 — REGNUM Более девяти тысяч исследований на наличие коронавируса провели за прошедшие сутки специалисты Роспотребнадзора в России. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 15 марта в лабораториях Роспотребнадзора специалистами проведено 104 тысячи исследований на коронавирус. За сутки сделано 9148 лабораторных исследований.

Новых случаев заболевания коронавирусом на утро 15 марта в России выявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выписке более 50 человек из карантина по подозрению на коронавирус в Москве.

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