Хельсинки, , 14:11 — REGNUM До 240 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Финляндии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Всего за сутки в стране было выявлено 30 новых случаев заражения COVID-2019. Из них 22 случая зарегистрировано в больничном округе Хельсинки и Уусимаа, два случая в округе Западная Остроботния и по одному случаю в больничном округе Юго-Западной Финляндии и в центральной больнице Остроботнии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Финляндии запрета на массовые мероприятия численностью более 500 человек.

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