Москва, , 13:56 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве обстоит лучше, чем в других городах мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«В Москве значительно лучше, чем в большинстве других городов мира, где случаи заражения исчисляются сотнями и тысячами», — сказал он.

По словам мэра, все контакты больных в Москве находятся под контролем.

«Во всём мире принимаются очень жёсткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и т.д. В настоящее время мы не делаем этого», — отметил Собянин.

Он пояснил, что главный упор в Москве делается на работу с группами риска.

«В первую очередь, граждане, которые побывали в Италии, Испании, Франции, Германии, где наиболее значимые очаги заражения», — рассказал мэр Москвы.