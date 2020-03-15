Москва, , 14:08 — REGNUM Шествие и митинг против ряда экологический проблем столицы проходит в Москве 15 марта. В акции приняло участие около 150 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники выступали с различными требованиями. На мероприятии присутствовали активисты, которые борются против застройки и прокладки дорог в природоохранной зоне «Лосиного острова», противники строительства мусорных полигонов, а также зоозащитники, выступающие против разрешения на вольерную охоту. Однако ключевой темой акции стало строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы в районе могильника радиоактивных отходов.

«Спасибо всем, кто пришел, несмотря на жёсткие правила проведения митинга, несмотря на коронавирус, который всех испугал. Я хочу сказать к чему приводит укрывательство экологической информации, информации о том, что представляет угрозу для людей», — сказала противник строительства ЮВХ Екатерина Максимова.

Депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ) заявил, что в экологических проблемах столицы нередко виноваты чиновники.

«Всю нашу страну чиновники воспринимают как средство обогащения. Именно отсюда мы получаем хорду через радиоактивную свалку, мусорные кластеры. Именно из-за жадности вороватых чиновников. И все мы сегодня должны сказать: Россия — не помойка», — заявил Тарасов.

На всём протяжении шествия участники сканировали экологические лозунги, в том числе: «Экологию не обнулить», «Эстакада — исчадье ада», «Хорде нет».

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