Москва, , 13:52 — REGNUM Российские железные дороги с 17 марта приостанавливают пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая является дочерней структурой РЖД.

Отмена железнодорожного сообщения связана с распространением коронавирусной инфекции. Российские власти предпринимают предупредительные профилактические меры и временно останавливают транспортное сообщение со странами, где ситуация с коронавирусом неблагоприятная.

В ФПК информируют, что временно отменяется следование следующих пассажирских поездов:

— №65/66 Москва— Кишинев,

— №5/6 Москва —Киев (Украинские железные дороги),

— №23/24 Москва —Одесса (Украинские железные дороги),

— № 61/62 Москва —Николаев (Украинские железные дороги), включая вагоны Херсон-Москва,

— №73/74 Москва —Львов (Украинские железные дороги), в том числе прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,

— № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские железные дороги), включая вагоныПолтава — Москва, Днепр-Москва,

— №53/54 С. Петербург — Киев (Украинские железные дороги), включая беспересадочные вагоныХарьков —Санкт-Петербург;

— №47/48 Москва — Кишинев (Молдавские железные дороги),

— №341/342 Москва — Кишинев (Молдавские железные дороги),

— №361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские железные дороги),

— №369/370 Баку— Киев (Азербайджанские железные дороги).

Также отменяется движение поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу и обратно.

Стоит отметить, что ранее Российские железные дороги уже отменяли пассажирские поезда в Китайскую Народную Республику, Корейскую юНародно-Демократическую Республику, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.

Возврат денежных средств будет производится в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать на веб-ресурсах РЖД, через которые они были оформлены.