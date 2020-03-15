Любляна, , 14:11 — REGNUM О пересечении итальянско-словенской границы первой группой транспортных средств со ссылкой на министерство инфраструктуры Словении сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 14 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Между Словенией и Италией застряли автобусы с украинскими мигрантами

ИА REGNUM напоминает, 13 марта стало известно, что автобусы с украинскими мигрантами были заблокированы на границе Словении после того, как выдвинулись из Италии. Украинские власти вели переговоры с представителями властей Австрии относительно разрешения автобусам проехать по территории страны.

Криклий отметил, что на переговоры с коллегами из Словении и других стран ушло два дня. В данный момент грузовой транспорт и автобусы движутся в сторону стран, где были зарегистрированы транспортные средства. Формируются колонны по 15 транспортных средств с разрешением на транзитный проезд.

По словам министра инфраструктуры Украины, на границе со Словенией были заблокированы не только украинские перевозчики, но и из других стран.