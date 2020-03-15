Москва, , 13:38 — REGNUM В Москве нет причин поддаваться панике из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме. Работает транспорт, предприятия, организации», — заявил мэр.

Собянин посоветовал относиться к ситуации спокойно, но проявлять бдительность. И при этом соблюдать рекомендации врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин назвал безответственными данные о занижении числа заразившихся коронавирусом.