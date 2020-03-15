Скопье, , 14:01 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 14 марта выступил с пресс-конференцией, на которой сообщил о том, что за последние сутки в стране выявлено ещё шесть случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одна из пациенток недавно вернулась из Барселоны. Все пассажиры самолета, летевшего тем же рейсом, были изолированы. Остальные заразились вирусом в македонском городе Дибре.

Число выявленных случаев заражения в стране достигло 18.

В связи с коронавирусом работа пограничного пункта в аэропорте «Святой апостол Павел» в Охриде была приостановлена на 48 часов.

В стране закрыты кафетерии, бары и басты (игорные заведения, где проводятся онлайн-трансляции матчей и делаются ставки на спорт).

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