Москва, , 13:22 — REGNUM Сообщения о занижении числа заражённых коронавирусом являются безответственными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», — заверил мэр.

По его словам, столичные власти заинтересованы сообщать горожанам обо всех случаях заболевания коронавирусной инфекцией, чтобы выявить окружение этих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, из больницы в Коммунарке выписали 52 человек, находившихся на карантине по коронавирусу.

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