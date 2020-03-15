Иерусалим, , 13:57 — REGNUM В качестве предупредительной меры по предотвращению распространения коронавируса были закрыты две мечети на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом 15 марта сообщает телеканал Al Arabiya.

Как пояснили телеканалу представители мусульманской общины Иерусалима, были закрыты мечети Аль-Акса и Купол Скалы, являющиеся святынями для мусульман.

Мечети находятся на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, они были закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что количество людей, заболевших коронавирусом, достигло 200 человек. Случаев летального исхода зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 178 заболевших коронавирусом в Израиле.

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