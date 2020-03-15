Баку, , 13:57 — REGNUM О выделении чартерных рейсов для желающих вернуться из Турции в Азербайджан в связи с приостановлением сообщения между странами из-за угрозы коронавируса со ссылкой на информацию, предоставленную в оперативном штабе при правительстве Азербайджана, сообщает 15 марта РИА Новости.

Информация о механизме возврата лиц, которые пожелают вернуться в Азербайджан, будет предоставлена 15 марта.

Вернувшиеся из Турции граждане будут обследованы и если в этом есть необходимость — помещены на карантин на срок от 14 до 28 дней.

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Отметим, что в ходе телефонного разговора между лидерами Турции и Азербайджана, который состоялся 14 марта, лидеры государств пришли к мнению о необходимости приостановить наземное и авиационное сообщение в связи с коронавирусом. Ограничение не касается грузовых перевозок.

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