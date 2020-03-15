Тирана, , 13:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Албании 14 марта сообщило о том, что в стране выявлено ещё пять случаев коронавируса.

Таким образом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате обследования 505 человек в Албании выявлено заболевших.

12 пациентов проходят лечение в Инфекционном госпитале Тираны, остальные находятся на домашнем лечение. Двое из заболевших — женщина в возрасте 61 год из города Фиер и 66-летний мужчина из города Люшня проходят интенсивную терапию.

Вирус проник в Албанию из соседней Италии.

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