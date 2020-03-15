Вена, , 13:05 — REGNUM До 800 человек возросло количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Австрии. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Информация о количестве заражённых инфекцией была скорректирована минздравом в 09:05 (11:05 мск), ранее сообщалось о 758 заболевших.

Общее количество тестов, проведённых на коронавирус в Австрии составляет 8167. Шесть человек уже выписаны из больницы после выздоровления от коронавируса. 12 марта в стране был зафиксирован случай гибели от COVID-2019 пожилого мужчины, заболевшего после возвращения из Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете на выдачу виз консульствами и посольствами Австрии в связи с пандемией коронавируса.

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