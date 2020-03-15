Бишкек, , 13:04 — REGNUM О введении карантина для учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений Киргизии с 16 марта по 8 апреля текущего года сообщили 14 марта в пресс-службе правительства Киргизии.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета безопасности Киргизии.

Граждан республики призвали не посещать места массового скопления людей. В частности, рекомендуют воздержаться от посещений совместно с детьми торгово-развлекательных центров и игровых площадок и в период карантина находиться дома.

Лицам, которые занимаются торговлей и предоставляющим услуги в сфере общественного питания рекомендовали не участвовать в массовых мероприятиях и не проводить их в период карантина. Кроме того, данную категорию граждан просили обеспечить посетителей и сотрудников дезинфицирующими средствами посредством установки санитайзеров и очистителей воздуха.

Представителям правительства и акимам поручено проведение разъяснительной работы среди населения республики о мерах профилактики в связи коронавирусом, а также работе, которая проводится государственными органами.

В свою очередь, в правительстве также отметили, что в республике проводится регулярно дезинфекция точек общественного питания, мечетей, транспорта. Провести мероприятия по дезинфекции также поручено в местах общественного пользования и на рынках. По районам республики также будут проведены симуляционные учения.

Читайте также: В Киргизии 484 человека находятся в обсервации по коронавирусу

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 13 марта в обсервации по коронавирусу в Киргизии находятся 484 человека.

Читайте также: Слухи о коронавирусе вызвали массовый ажиотаж в магазинах столицы Киргизии