Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.

Режим ЧП вводится на территории страны в целях обеспечения безопасности граждан, а также для защиты жизни и здоровья населения, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии по коронавирусу.

Время действия режима ЧП на территории Казахстана с 16 марта до 15 апреля 2020 года. На этот период будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, которая будет наделена полномочиями, предусмотренными законодательством страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении правительством Казахстана временных ограничений на границе с Киргизией и Россией.

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