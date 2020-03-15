Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Эксперты в области здравоохранения назвали «ложной аналогией» сопоставление смертности от коронавируса и дорожно-транспортных происшествий, сделанное американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Илон Маск Michelle Andonian

13 марта основатель SpaceX Илон Маск разослал сотрудникам компании информационное письмо о ситуации вокруг вспышки коронавируса. Бизнесмен отметил, что это заболевание не входит в первую сотню главных рисков для здоровья в США. Маск подчеркнул, что с гораздо более высокой вероятностью сотрудники компании могут погибнуть в ДТП при возвращении с работы домой на автомобиле.

Специалисты в области здравоохранения осудили это высказывание: старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения Университета Джона Хопкинса Амеш Адалджа заявил, что «нет смысла сравнивать подобные вещи», а адъюнкт-профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете в Риверсайде Брэндон Браун назвал логику Маска «безумной».

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla также комментировал вспышку коронавируса на своей странице в Twitter. 7 марта Маск назвал «глупой» панику вокруг коронавируса, а 15 марта заявил, что «паника убивает мысль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специалисты посчитали, что за последнюю неделю этого месяца Илон Маск потерял около $9 млрд из-за падения индексов на мировых фондовых биржах в связи со вспышкой коронавируса.