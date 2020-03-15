Приштина, , 12:48 — REGNUM Епископ католической церкви в Косово Дода Джерджи 15 марта сообщил о том, что воскресные мессы для всех верующих католической церкви отменены.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса.

«…Поскольку нам стало известно о чрезвычайной ситуации и обстоятельствах, связанных с пандемией коронавируса, которая с часу на час распространяется по нашей стране, с болью должен сообщить вам, что воскресные мессы во всех наших церквях будут проходить без присутствия верующих», — говорится в обращении епископа.

Джерджи призвал верующих проявить понимание ситуации и молиться вместе со своими родными дома.

Днем ранее глава Исламской общины Косово Наим Тернава сообщил о том, что в связи с коронавирусом будут временно закрыты религиозные образовательные учреждения, проведена дезинфектация учебных и религиозных помещений и отменены коллективные моления в мечетях.

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