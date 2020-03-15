Шарм-эль-Шейх, Египет, , 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Речь идет о гражданах Украины, отдыхавших на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

В случае, если по факту окончания карантина по результатам тестирования не будет выявлен коронавирус или подозрения на заражение им, то украинские туристы смогут вернуться в страну.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская авиакомпания МАУ в разы повысила цены на билеты для граждан Украины, которым предстоит вернуться на Украину в связи с прекращением авиационного сообщения с Украиной из-за угрозы коронавируса.