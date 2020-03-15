Москва, , 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в России было выявлено 14 случаев заражения COVID-2019. По данным эпидрасследования было установлено, что большая часть заболевших в течение последних двух недель посещали страны с острой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, такие как Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария.

Однако три случая заражения коронавирусом произошли в результате контакта с ранее заболевшими данной инфекцией.

Всего в России на утро 15 марта зафиксировано 59 случаев заражения COVID-2019, 56 заболевших являются гражданами России, двое — граждане Китая, ещё один заболевший является гражданином Италии.

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