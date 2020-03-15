Кишинёв, , 12:11 — REGNUM В Молдавии в связи с угрозой коронавируса власти могут ввести ограничения для православных христиан в связи с празднованием Пасхи и поминовением умерших после Пасхи, которое следует после пасхальной недели (Радоница). Об этом со ссылкой на заявление главы национального центра общественного здоровья Николая Фуртунэ в эфире одного из телеканалов сообщает 14 марта Sputnik Молдавия.

По словам Фуртунэ во время поминовения умерших в период Радоницы (по церковному календарю выпадает на 28 апреля — ИА REGNUM), когда на кладбища и в храмы приходят тысячи человек, в Молдавии может произойти «около тысячи» случаев заражения коронавирусом. «Последствия могут быть крайне серьезными», — отметил он.

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ИА REGNUM напоминает, 14 марта в Молдавии был объявлен красный код опасности в связи с угрозой распространения коронавируса на территории республики.

Отметим также, что Православная Церковь Молдавии ввела ряд мер по предотвращению распространения коронавируса, опубликовав для православных христиан соответствующие рекомендации. Богослужения на данный момент в Православной Церкви на территории республики прекращать не намерены.

Празднование Пасхи православными христианами в нынешнем году состоится 19 апреля. А поминовение умерших родственников после Пасхи будет совершаться по православному календарю 28 апреля. Однако ввиду того, что вторник, 28 апреля, является рабочим днем, зачастую в практике поминовение умерших совершается в выходные дни, следующие после Пасхи. В текущем году эти дни выпадают на 25 и 26 апреля.