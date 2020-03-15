Ереван, , 12:09 — REGNUM Перевод части сотрудников на удалённый режим работы предложила государственным ведомствам межведомственная комиссия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Армении. Об этом 15 марта сообщил глава комиссии, вице-премьер Тигран Авинян в своём Facebook.

Авинян сообщил о решении комиссии поручить ведомствам рассмотреть вопрос о переводе части сотрудников на удалённый режим работы сроком на 10 дней в связи с угрозой распространения коронавируса.

В первую очередь рекомендуется применить эту меру по отношению к сотрудникам старше 60 лет и (или) страдающим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, либо другими хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Армении выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке представителями генерального штаба вооруженных сил Армении эффективности реализации мер предпринятых для предупреждения распространения коронавируса в воинских частях.

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