Ватикан, , 11:45 — REGNUM Торжественные службы в честь праздника Пасхи в связи с угрозой распространения коронавируса пройдут без физического присутствия верующих в Ватикане. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба префектуры папского дома.

Сообщается, что из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, создавшейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу все литургии Страстной недели будут проходить без присутствия верующих.

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса в Ватикане закрыты для посещения туристами Собор Святого Петра и площадь перед ним. Также прекратили работу почта на площади Святого Петра, книжные магазины, а также другие заведения для служащих Ватикана.

Все меры предосторожности будут действовать в Ватикане до 3 апреля и могут быть продлены по решению властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Папы Римского Франциска к верующим молиться за представителей власти, которым во время пандемии приходится принимать неприятные, но нужные решения во имя общего блага.

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