Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Консульские отделы посольства Казахстана в Испании в городах Мадрид и Барселона находятся в постоянном контакте с гражданами республики в связи с ситуацией по распространению коронавируса в Испании. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

В ведомстве отметили, что основной очаг распространения нового коронавируса в Испании — Мадрид, в котором зафиксировано более 3000 случаев заражения из более 5700 инфицированных в Испании.

Гражданам республики в пресс-службе внешнеполитического ведомства посоветовали в связи с отменой авиарейсов турецких и российских компаний, искать альтернативные маршруты через другие города и близлежащие страны, пытаясь при возможности исключить перелет из Мадрида в связи с высоким риском заражения коронавиусом.

Также покидающих Испанию в направлении Казахстана граждан попросили уведомить об этом, а также — о проблемных ситуациях, консульский отдел посольства республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане рекомендовали посещать мечети в медицинских масках и придерживаться ряда рекомендаций для предотвращения распространения коронавируса.