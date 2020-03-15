Пекин, , 11:25 — REGNUM Уже 82,7% от общего числа заражённых коронавирусом выписаны из больниц в Китае. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Количество больных в стране снижается с каждым днём. По последним данным, количество заражённых в стране составило 80 844 человек, из них 66 911 излечились и были выписаны из больниц. Всего с начала эпидемии по всей стране, не считая провинции Хубэй, было выявлено 13 050 случаев заражения, количество летальных исходов составило 114, смертность составила 0,87%.

В провинции Хубэй было выявлено 67 794 заболевших, из них скончались 3085 человек, смертность составила 4,5%. В среднем по КНР смертность составила 3,9%. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается с каждым днём. За последние сутки было выявлено 20 заболевших, при этом 16 из них были привозные, а ещё четыре выявлены в провинции Хубэй.

Ранее ИА REGNUM сообщало о комментариях официального представителя министерства иностранных дел КНР Гэн Шуана по поводу ранее высказанных предположений о завозе коронавируса в Ухань американскими военными.

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