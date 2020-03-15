Женева, Швейцария, , 10:37 — REGNUM Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии. Об этом сообщает РБК.

Вуйнович отметила, что коронавирусную инфекцию довольно трудно распознать — люди просто не понимают, что они больны, так как не знают симптомов и куда с ними обращаться.

Уже установлено, что риск смертельного исхода при заражении коронавирусной инфекцией повышается с возрастом.

Если накануне в Италии было зарегистрировано 17,6 тыс. зараженных коронавирусом, то умерли от этой инфекции 1266 человек. При этом в Китае, где официально подтверждают 80 тыс. случаев заражения, умерли 3177 человек.

Вуйнович поясняет, что население в Италии значительно старше. Этим и объясняется высокая смертность.