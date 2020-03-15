Нур-Султан, , 10:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям республики в связи с выявлением случаев заболевания новым коронавирусом на территории Казахстана. Обращение, адресованное жителям Казахстана, лидер республики опубликовал 14 марта в социальной сети Twitter.

Токаев сообщил, что правительство республики и главы местных органов власти (акимы) принимают особые меры в целях обеспечения безопасности граждан Казахстана и иностранцев. Ситуация по словам Токаева контролируемая.

Президент республики выразил просьбу сохранять спокойствие и соблюдать гигиену.

«Провокации будут наказываться», — предостерег Токаев, пожелав всем крепкого здоровья.

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Напомним, что по состоянию на 14 марта в республике было зафиксировано шесть случаев заражения новым коронавирусом.

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Отметим также, что в Алма-Ате 23-летний молодой человек, который решил пошутить в метро в связи с коронавирусом, получил десять суток ареста.