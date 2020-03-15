Москва, , 10:10 — REGNUM Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс высказал мнение, что граждане России в меньшей степени боятся коронавирусной инфекции, чем граждане других государств. Об этом он заявил в интервью Nation New.

В сети активно обсуждают панические настроения жителей стран Евросоюза, которые при первых серьезных заявлениях властей о введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса бросаются штурмовать магазины и скупают все, хотя власти уверяют, что перебоев с товарами народного потребления не будет. Доходит до того, что некоторые жители западных стран одевают на голову полиэтиленовые пакеты, чтобы сходить в магазин, так как они опасаются заразится коронавирусом.

По мнению Хорса, больше спокойной отношение граждан России к коронавирусу связано с тем, что они закалены постоянными неурядицами и кризисами в России.

«Мы боимся в целом меньше, у нас опыт. За последние 20 лет нам было и есть нечего в стране — конец 80-х-начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма. И то кризис у нас серьезный; например, я помню, 2008-й, когда все цены резко подпрыгнули в несколько раз. В общем, мы более опытные, как общество», — говорит Хорс.

Он напомнил что в странах Евросоюза уже много десятилетий не было никаких серьезных потрясений. Жители этих стран жили очень стабильной жизнью, и отсутствие негативного опыта делает их слабее.

При этом Хорс считает, что молодое поколение в России больше подвержено страху перед коронавирусом, так как в своей жизни оно также не переживало каких-то серьезных потрясений.

«Во-первых, они через этот опыт не проходили, а во-вторых, потому что сейчас, зачастую, детей, воспитывая, стараются ограничить от боли и от реалий жизненных», — считает психолог.