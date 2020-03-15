Алма-Ата, Казахстан, , 10:13 — REGNUM 23-летний молодой человек из Алма-Аты, опубликовавший в сообществе «insta_prikoly» в социальной сети Instagram видеоролик, где он, изображая нездоровый вид, кашляет в вагоне метро на пассажиров, получил десять суток ареста. Об этом сообщает 15 марта городской ресурс «inAlmaty.kz» со ссылкой на информацию, предоставленную городским департаментом полиции.

На видеозаписи парень с платком в руках, смоченным красной жидкостью, которая якобы является кровью, зашел в вагон метро, демонстративно кашляя в платок, затем на рядом сидящих пассажиров. Одному из случайных попутчиков при кашле парень сказал: «Мама говорила в Китай не ехать». Видеозапись, на которой фигурирует молодой человек, он начал со слов «Бутафорская кровь, нездоровый вид и слухи о коронавирусе, поехали».

Пассажиры, ехавшие в непосредственной близости от парня, решившего пошутить, настороженно отнеслись к состоянию молодого человека, некоторые вставали и уходили подальше от парня, а один из пассажиров фактически убегал от кашляющего парня по вагону метро.

«Сейчас на волне и без того непростой ситуации, действия гражданина — кощунство. Ради так называемого хайпа, молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье… мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», — цитирует заявление представителя департамента полиции Алма-Аты Салтаната Азирбека местное СМИ.

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ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 14 марта в Казахстане были выявлены шесть случаев заболевания вирусом COVID-19, четыре из которых зафиксированы в Алма-Ате, два — в Нурл-Султане.