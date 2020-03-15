Ташкент, , 09:27 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Узбекистане. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба агентства санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.

Коронавирус был выявлен в лаборатории Института вирусологии. Заболевший —гражданин Узбекистана, приехавший из Франции.

Данные о возрасте заболевшего и о его состоянии не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, центром пандемии коронавируса стала Европа.

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