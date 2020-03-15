Алма-Ата, Казахстан, , 08:59 — REGNUM Десять суток административного ареста получил житель Алма-Аты, имитировавший непрекращающиеся приступы кашля в метро, сообщает казахский новостной портал Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу полиции города.

23-летний молодой человек, изпачкав платок «кровью», демонстрировал приступы кашля в метро, приставал к пассажирам и сообщал, что «мама говорила не ездить в Китай». Видео испуганных пассажиров хулиган выложил в собственный Instagram, где с ним и ознакомились правоохранители.

«Молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, — заявила официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Изиорбек, — за что и был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по ст. 434 КРКобАП — мелкое хулиганство».

Сообщается, что перед началом процесса юноша извинился перед горожанами.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано шесть случаев заражения новым коронавирусом.