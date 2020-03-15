Малабо, 15 марта 2020, 08:57 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом нового типа выявлен в Экваториальной Гвинее. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения страны.
Первой заболевшей стала 42-летняя женщина, приехавшая из Мадрида в столицу Экваториальной Гвинеи, Малабо.
После приезда женщину поместили на карантин, она прошла тесты на коронавирус, которые подтвердили наличие заболевания. Были определены все люди, входившие в контактную группу заболевшей, и помещены на карантин.
Минздрав страны призывает граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заболевания коронавирусом, выявленном в Республике Конго.
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