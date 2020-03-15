Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Американская компания Apple ужесточила требования к связанным с коронавирусом приложениям в магазине App Store, 14 марта сообщается на сайте разработчиков Apple.

Согласно новым правилам в магазине приложений для устройств под управлением iOS запрещается размещение любых приложений развлекательного характера, связанных с коронавирусом. Информационные приложения о COVID-2019 смогут размещать только медицинские или образовательные учреждения и занимающиеся вопросами здравоохранения организации.

«Магазин приложений всегда должен быть безопасным и надежным местом для загрузки приложений пользователями. Сейчас, как никогда, это обязательство приобретает особое значение, поскольку мир борется с пандемией COVID-19», — отметили в Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта генеральный директор Apple Тим Кук объявил о временном закрытии всех магазинов Apple вне Китая из-за вспышки коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса