Кишинёв, , 08:31 — REGNUM Приём граждан Румынии в дипломатических представительствах, расположенных на территории Молдавии, будет прекращен с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили 14 марта в пресс-службе посольства Румынии в Молдавии.

Прием граждан будет прекращен в консульских учреждениях Румынии в таких городах, как Кишинев, Кагул, Бельцы и Унгены.

В то же время консульский отдел намерен предоставлять помощь гражданам в особых случаях, таких как смерть, несчастные случаи, запрос местными властями документов в контексте пандемии.

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ИА REGNUM напоминает, 14 марта в Молдавии сообщили о выявлении еще четырех случаев заболевания коронавирусом. Трое из заболевших прибыли в республику из-за рубежа, четвертый человек заразился внутри страны. В общей сложности по состоянию на 14 марта в Молдавии выявлены двенадцать случаев заболевания новым коронавирусом.