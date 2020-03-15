Киев, , 08:01 — REGNUM Накануне прекращения регулярного авиасообщения с Украиной в связи с угрозой вируса COVID-19, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» подняла цены на билеты, сообщает 15 марта издание «Страна.ua» со ссылкой на данные сайта авиакомпании.

По словам представителей средства массовой информации, цены билетов на некоторые рейсы на 15 и 16 марта, когда граждане еще имеют возможность вернуться на родину, возросли в десять раз. Также в издании напомнили, что компания «МАУ» анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтоб все желающие могли попасть в страну до закрытия границы.

Так, согласно обновленным ценам на билеты, из Франции на Украину можно попасть, заплатив за билет почти 16 тысяч гривен, а из Израиля — за 13 тысяч гривен. В «обычном режиме» вернуться «домой» из Тель-Авива можно было бы, заплатив за билет от 5,9 тысяч до 7,5 тысяч гривен.

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Примечательно, что из Австрии «домой» граждане могут вернуться 15 марта, отдав авиакомпании за билет 14 тысяч гривен, а уже 16 марта — почти 20 тысяч гривен. В том случае, если бы границу закрывать не планировалось бы, билет можно было бы приобрести в ценовом диапазоне от 1,6 тысяч до 2,7 тысяч гривен за билет в «эконом классе».

Из Германии в Киев 15 и 16 марта можно попасть за 16 тысяч гривен. В «обычном режиме» попасть на Украину из столицы Германии можно было бы, заплатив за билет от 2,5 тысяч до 2,8 тысяч гривен, о чем свидетельствую цены на отмененные рейсы (17 и 18 марта).

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором призвал граждан Украины в течение трех дней в связи с планируемым прекращением регулярного авиасообщения, прибыть «домой» на Украину.