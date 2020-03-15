Мехико, , 07:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Мексике выявлено 15 новых случаев заражения новым коронавирусом, заявил замминистра про профилактике и укреплению здоровья Уго Лопес, передает 14 марта Heraldo de México.

Согласно заявлению чиновника, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 на территории страны достигло 41. Кроме того 155 человек находятся под подозрением. Результаты тестирования по ним станут известны в ближайшее время.

Ранее сообщалось о 26 заболевших коронавирусом. Из них 4 человека выздоровели и вышли из карантина.

Напомним, в ближайших к Мексике американских штатах Техасе, Нью-Мехико и Аризоне по 61, 13 и 12 заболевших коронавирусом соответственно. Наибольшее количество инфицированных регистрируется в граничащем с Мексикой штате Калифорния. В штате 368 случаев заражения, из них пять со смертельным исходом.