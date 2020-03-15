Браззавиль, , 07:28 — REGNUM 50-летний мужчина стал первым выявленным заболевшим COVID-19 на территории Республики Конго, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на официальное сообщение правительства.

Инфицированный прибыл недавно из Парижа. Состояние пациента не вызывает опасений. Его жена и дочь находятся в изоляции под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось о двух выявленных случаях коронавируса в Демократической Республике Конго. Еще один случай зафиксирован в соседнем Габоне.

О регистрации больных коронавирусом заявли также такие африканские страны как Кения, Руанда, Эфиопия, Камерун, Нигерия, Того, Буркина-Фасо, Гвиния, Синегал, Кот-д'Ивуар, Намибия и Юар. Вирус получил распространение также в североафриканских Египте, Алжире, Тунисе и Марокко.