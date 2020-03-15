Веллингтон, , 07:08 — REGNUM Власти Новой Зеландии подтвердили два новых случая заболевания новым коронавирусом, в результате чего число заболевших на территории страны достигло восьми человек, сообщает 15 марта New Zealand Herald.

Как стало известно, оба новых случая завезены из других стран. Один из носителей вируса, мужчина 60 лет, прибыл в страну из Австралии. Сообщается, что мужчина не нуждается в медицинской помощи и находится на карантине в отеле.

Еще одна инфицированная, женщина 30 лет, прибыла в Новую Зеландию из Дании. Женщина нездорова, но ее состояние улучшается. Она также находится в изоляции.

Тот факт, что в страну продолжают прибывать зараженные люди, наводит на мысли о необходимости усиления карантинных мер для прибывающих в страну, сообщает источник.