Москва, 16 марта 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 марта: Красная армия разгромила десятки дивизий противника.

16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск. Её цель — завершение разгрома немецких войск в западной части Венгрии. Красная армия разгромила 32 дивизии групп армий «Юг» и «Е». Германия лишилась доступа к важным источникам сырья.

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