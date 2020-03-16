Москва, 16 марта 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 марта: Красная армия разгромила десятки дивизий противника.
16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск. Её цель — завершение разгрома немецких войск в западной части Венгрии. Красная армия разгромила 32 дивизии групп армий «Юг» и «Е». Германия лишилась доступа к важным источникам сырья.
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