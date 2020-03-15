Сеул, , 06:40 — REGNUM Количество выявленных за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 впервые за три недели упало ниже ста человек, что свидетельствует о замедлении роста эпидемии в стране, сообщает 15 марта Yonhap.

За последние сутки число инфицированных в стране увеличилось на 76 человек, общее число заболевших составило 8162. Количество новых случаев заражения снижается четвертый день подряд и впервые за 23 дня это число стало меньше сотни. Еще в среду, 11 марта, число зараженных в сутки составляло 242 человека.

Число погибших увеличилось на три человека, таким образом число жертв коронавирусной инфекции в Республике Корея достигло 75 человек.

По последним данным, в стране проведено 268 212 тестов на вирус, более 243 тысяч из которых не подтвердили диагноз. Результатов тестирования сейчас ожидают около 16 тысяч человек.